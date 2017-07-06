Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не поддерживает постоянно возникающие инициативы по увековечиванию его памяти путем переименования тех или иных объектов в его честь. Казахстанский лидер отрицательно отнесся к идее, предложенной правительством, о переименовании международного аэропорта Астаны в «Нурсултан Назарбаев».

Об этом он рассказал в интервью телеканала «Россия 24» в специальном репортаже «Казахстан смотрит в будущее».

«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает», — сказал Назарбаев. При этом он отметил, что «это вопрос грядущих поколений, а не нашего».

Назарбаев привел в пример высказывание Марка Аврелия, который на вопрос «почему у тебя до сих нет памятника» отвечал «не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник».

В прошлом году один из депутатов казахстанского парламента выступил с инициативой о переименовании столицы республики в имя первого президента «Нурсултан» или «Назарбаев». В свою очередь глава Казахстана отметил, что не видит необходимости в этом, поблагодарив парламентариев за инициативу.