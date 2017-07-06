Российские военные передали груз гуманитарной помощи жителям горного сила Хасур в сирийской провинции Хомс. Более двух тысяч человек получили 800 продуктовых наборов общим весом более пяти тонн, рассказал журналистам «РИА Новости» офицер Центра по примирению враждующих сторон Александр Воронцов.

Каждый продуктовый набор состоит из порции риса, муки, сахара, чая, мясных консервов, растительного масла, макарон и соли.

Хасур вместе с пятью другими селами недавно вошло в зону деэскалации. Их главы подписали соглашения о прекращении огня. В 20 километрах от села проходит фронт между сирийскими правительственными войсками и боевиками, из-за чего в Хасур затруднена доставка продуктов.

Напомним, в июне 20 тонн российской гуманитарной помощи были доставлены в город Дейр-эз-Зор. Продукты отправили парашютным способом с высоты четыре тысячи метров.