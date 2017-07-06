США рассчитывают, что во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет «хороший обмен» мнениями по поводу российско-американских отношений, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Трудно сказать, каковы намерения России в этих отношениях (с США). И я думаю, что самая важная часть встречи — хороший обмен мнениями между президентами по поводу того, как они видят природу отношений между нашими странами», — приводит слова Тиллерсона агентство Reuters.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 7 июля на полях саммита G20, который пройдет в немецком Гамбурге.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, состоится «полноценная «сидячая» встреча». В Кремле рассчитывают, что беседа пройдет в рабочей атмосфере.