«Барселона» заплатит аргентинскому форварду Лионелю Месси €50 млн за продление контракта. Сумма будет выплачена по ходу действия нового соглашения.

Ранее каталонский клуб сообщил о продлении контракта с футболистом до 2021 года, передает «Газета.ру». Сумма отступных за аргентинского нападающего составит €300 млн.

Лионель Месси защищает цвета «Барселоны» с 2004 года. В составе каталонского клуба футболист стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка Испании.

Вместе с командой аргентинец четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.