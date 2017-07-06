Шведская радиоведущая и комик Эмма Найкер планирует организовать музыкальный фестиваль без мужчин. Такая идея возникла у Найкер в связи с участившимися заявлениями о фактах изнасилования и сексуальных домогательств.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на иностранный телеканал «Би-би-си», это будет первый рок-фестиваль, в котором не смогут принять участие мужчины. Он пройдет уже следующим летом.

Нейкер сообщила, что данное предложение будет действовать, «пока все мужчины не научатся себя вести».