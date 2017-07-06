Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Стивен Скалис, получивший тяжелое огнестрельное ранение в июне, переведен в отделение интенсивной терапии.

Врачи сообщили о резком ухудшении состояния политика, есть опасения по поводу новых инфекций, сообщает ТАСС.

Стивен Скалис был ранен 14 июня в городе Александрия во время бейсбольной тренировки. Пуля повредила внутренние органы, что привело к обширному внутреннему кровоизлиянию. Изначально состояние конгрессмена оценивалось как критическое.

Стрелком оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон — сторонник Демократической партии США.

Известно, что он работал добровольцем в штабе Берни Сандерса, который боролся с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом в президенты США.