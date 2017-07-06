Национальная комиссия по вещанию Таиланда отложила дату введения новых правил для провайдеров видеоуслуг, которые обязывают компании Facebook,YouTube и Netflix зарегистрироваться на территории королевства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии, регулятор в скором времени создаст новые нормы и предложит их рынку. Комиссия потребует регистрации провайдеров после вступления норм в силу. Об этом рассказал глава ведомства Такорн Тантасит.

Ранее Национальная комиссия по вещанию Таиланда установила срок до 22 июля для иностранных провайдеров видеоуслуг. До этого времени компании должны были зарегистрировать свои подразделения на территории Таиланда, чтобы нести налоговую нагрузку.