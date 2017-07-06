Российские сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Тихом океане. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,7 находился в 133 километрах от столицы Королевства Тонга города Нукуалофа, сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение, интенсивность которого оценивается как очень сильное, произошло в 02:29 по московскому времени. О возможном возникновении цунами не сообщается.

25 июня землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 209 километрах от Нукуалофы.