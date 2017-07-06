На Камчатке вулкан выбросил столб пепла высотой в пять километров
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировала выброс пепла вулканом Ключевский. Высота столба пепла составила пять километров.
Выброс распространился на запад и юго-запад от вулкана, пишет «РИА Новости».
Как отмечают сейсмологи, выброс пепла может повлиять на международные и низколетящие самолеты.
Вулкану Ключевский присвоен оранжевый уровень опасности, его активность продолжается.