Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировала выброс пепла вулканом Ключевский. Высота столба пепла составила пять километров.

Выброс распространился на запад и юго-запад от вулкана, пишет «РИА Новости».

Как отмечают сейсмологи, выброс пепла может повлиять на международные и низколетящие самолеты.

Вулкану Ключевский присвоен оранжевый уровень опасности, его активность продолжается.