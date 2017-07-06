Каланчакский районный суд приговорил двух российских пограничников, которые были задержаны в Херсонской области на Украине, к 15 суткам административного ареста и штрафам по 320 гривен с каждого.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление суда, все вещи, изъятые у мужчин, будут им возвращены.

Ранее пограничная служба ФСБ России сообщила, что делает всё возможное для того, чтобы вернуть двух российских военнослужащих.

Российские пограничники в ночь на 30 июня 2017 года оказались на территории Украины, сбившись с маршрута учений в Крыму.