Секретная служба США допросила актрису и телеведущую Кэти Гриффин, опубликовавшую свою фотографию с муляжом головы президента Дональда Трампа.

О беседе сотрудников спецслужбы с комиком сообщил политический обозреватель Яшар Али, пишет New York Daily News. По его словам, допрос длился более часа, а дело против Гриффин до сих пор не закрыто.

Скандальная фотография была опубликована в конце мая фотографом Тайлером Шилдсом. На ней запечатлена Кэти Гриффин с окровавленной маской, похожей на голову американского президента.

Публикация имела для актрисы серьезные последствия. Компания CNN, с которой долгое время сотрудничала Гриффин, разорвала с ней контракт.

Сама актриса заявляла, что чувствует серьезное давление со стороны семьи американского президента.

«Президент США, его взрослые дети и первая леди лично, я чувствую, лично пытаются разрушить мою жизнь», — говорила Гриффин.

Впоследствии она принесла извинения за снимок и отметила, что попросила фотографа удалить публикацию.