Японский остров Кюсю переживает стихийное бедствие из-за наводнения, вызванного обильными осадками. Рекомендации и приказы об эвакуации получили 556 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита, сообщает «РИА Новости».

В настоящее время известно о девяти пропавших без вести. Также сообщается о смытом потоком ребенке, разрушенном доме и железнодорожном мосте. Из-за обильных осадков на острове происходят разливы рек и сходы оползней.

«С утра на место брошены 7,5 тыс. сотрудников сил самообороны, пожарной охраны и полиции. Более 40 вертолетов находятся в режиме ожидания, чтобы вылететь на место», — сказал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Ливни на Кюсю продолжаются с начала этой недели.