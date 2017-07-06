Белый дом заявил, что США будет тяжело вести переговоры с КНДР до тех пор, пока она держит в тюрьме американских заключенных.

«Трудно будет вести переговоры с КНДР по существу, пока в этой стране находятся американские заключенные. Вы можете интерпретировать это как хотите», –– приводят слова источника из администрации президента США иностранные СМИ.

При этом сотрудник Белого дома не уточнил, рассматривает ли Вашингтон освобождение заключенных Пхеньяном как возможность для переговоров.

Белый дом намеренно не разъясняет свою позицию по условиям возобновления переговоров с КНДР, пишет ТАСС.