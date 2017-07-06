Германия рассчитывает, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет перезапуск процессов разрядки и разоружения, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Мы нуждаемся в долгожданном перезапуске разрядки и разоружения», — подчеркнул дипломат.

По словам Габриэля, Берлин надеется, что Путин и Трамп достигнут «конкретных договоренностей», в частности, по сирийской проблеме и урегулированию кризиса на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 7 июля на полях саммита G20, который пройдет в немецком Гамбурге.