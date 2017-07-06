Россия выступает категорически против размещения американских противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее. Москва призывает все государства, в том числе США, к немедленной отмене этого решения, передает «РИА Новости».

С соответствующим призывом выступил накануне зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков. Китай поддержал позицию против размещения ПРО на Корейском полуострове, заявив, что в этом случае может быть нарушен стратегический баланс в регионе, а безопасности ряда государств будет нанесен ущерб, пишет «Газета.ру»

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». На заседании Совбеза ООН постпред США Никки Хейли заявила, что ядерная проблема Северной Кореи может быть решена в том числе американским военным вмешательством. Также американская сторона предложила ввести пакет санкций против Пхеньяна.

В свою очередь, Россия и Китай призвали отказаться от силовых действий и введения санкций против КНДР в пользу политического урегулирования.