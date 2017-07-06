В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро правоохранительные органы конфисковали крупную партию кокаина. Ее вес составил 1 839 тонн, а стоимость на черном рынке — 45 миллионов долларов.

О деталях операции на пресс-конференции рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, сообщает La Nacion.

Жандармы следили за подозрительным самолетом, который сбросил посреди поля партию кокаина весом 300 кг. Прибывшие на место правоохранители задержали двух человек, которые приехали за посылкой.

Обследовав район, жандармы обнаружили дом, где хранилось еще 44 мешка с наркотиками. Правоохранители полагают, что они также были доставлены по воздуху.

В этой связи власти намерены усилить контроль за воздушным пространством в данном регионе.