Госдепартамент Соединенных Штатов, который сейчас занимается работой по выдаче американских виз, может передать эти полномочия в ведение министерства национальной безопасности.

Об этом стало известно из поручения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, пишет ТАСС.

«Передать работу по выдаче паспортов, виз и прочих выездных документов в ведение министерства национальной безопасности», –– говорится в документе.

Тиллерсон считает такое изменение эффективным инструментом повышения работы внешнеполитического ведомства, а также увеличения безопасности на границах страны.