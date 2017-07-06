Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу сообщает, что за сутки в лесах Дальнего Востока вспыхнуло 49 пожаров. Основные очаги возгорания зафиксированы в Якутии. Также горят леса в Хабаровском крае, в Амурской и Магаданской областях, а также на Камчатке.

Площадь пожаров за сутки достигла 64,6 тыс. гектаров, пишет «РИА Новости».

В ликвидации пожаров принимали участие свыше 1,3 тыс. человек, было задействовано более 150 единиц техники.

Согласно данным департамента лесного хозяйства по ДФО, с начала пожароопасного периода в 2017 году на Дальнем Востоке зарегистрировано 1 383 пожара. В течение такого же периода в 2016 году возникло 1 044 лесных возгораний.