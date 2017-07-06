Россия не может признать доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия в Сирии приемлемым. Документ содержит многочисленные пробелы и неточности.

С таким заявлением в эфире телеканала RT выступил официальный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его мнению, целью доклада было возложить ответственность за применение химоружия в регионе Хан-Шейхун на сирийское правительство и лично Башара Асада.

Основная претензия России заключается в том, что эксперты не посещали Хан-Шейхун и базу Шайрат, откуда предположительно и была произведена атака.

«Американская сторона, ссылаясь на свои разведданные, заявила, что в данной зоне были замечены приготовления с сирийской стороны к якобы новой атаке. Это абсолютно нелогично. Мы предлагали отправить туда экспертов, однако американцы были против», — заявил Шульгин.

Сирийская оппозиция утверждает, что в результате химической атаке в Хан-Шейхуне, произошедшей 4 апреля, погибли более 80 человек, еще 200 были ранены. Ответственность возложили на сирийские власти, однако официальный Дамаск отрицает свою причастность к инциденту, напоминает «Федеральное агентство новостей».