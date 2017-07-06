Граждане ряда государств в ближайшее время смогут приезжать во Владивосток по электронным визам. Первые два пункта пропуска в городе заработают в тестовом режиме в середине июля, сообщает «РИА Новости».

«В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи», — рассказал агентству замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

Электронная виза позволит иностранцу находиться в России до восьми суток. При этом документ следует оформить на специальном сайте как минимум за четыре дня до въезда, а действовать он будет в течение 30 дней с начала визита в страну.

На территории Свободного порта Владивосток упрощенный визовый режим начнет действовать 1 августа. Им смогут воспользоваться граждане Индии, Китая, КНДР, Японии, Алжира, Ирана, ОАЭ, Турции и некоторых других стран.