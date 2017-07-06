У берегов Антарктиды зафиксировали рождение гигантского айсберга, размеры которого можно сравнить с площадью Эстонии.

Европейское космическое агентство (ЕКА) поделилось снимками со спутника, на которых изображено зарождение мегаайсберга ледника Ларсена. Как пишет ФАН, плавучая ледяная гора уже почти откололась от Антарктиды, до достижения вод океана ей осталось преодолеть всего пять километров.

Высота надводной части айсберга составит 190 метров, подводной — около 210 метров.

По некоторым данным, распад ледника Ларсена начался в 1995 году.