Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор бывшему начальнику учебного центра мотострелковых войск Восточного военного округа (ВВО) Александру Дьяченко и отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Ранее подсудимый не согласился с приговором и обжаловал его. В июле 2017 года приговор вступил в законную силу.

Экс-начальник учебного центра ВВО Александр Дьяченко проведет в колонии 3,5 года за сборы денежных средств с военнослужащих, пишет ТАСС.