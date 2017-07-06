Пятиминутное видео прогулки американского конгрессмена Клэя Хиггинса по музею на месте концлагеря в Освенциме удалено из социальных сетей. Политик принес извинения за ролик, на котором снял самого себя в бывшей газовой камере Аушвиц-Биркенау, сообщает ТАСС.

Хиггинс отметил, что хотел только «проявить почтительное уважение к убитым в Освенциме и напомнить миру, что зло существует».

«Зверства, которые происходили в Освенциме, были действительно омерзительными, мы не должны позволить истории повториться вновь. Мое видео об Освенциме удалено, и я приношу свои искренние извинения за любую непреднамеренно причиненную боль», — говорится в его заявлении.

Ранее конгрессмен подвергся критике со стороны музея. «Каждый имеет право на выражение своего мнения. Тем не менее бывшая газовая камера — место, в котором следует сохранять тишину. Это не сцена», — говорится в Twitter администрации.

В газовых камерах Аушвиц-Биркенау были казнены до двух миллионов человек, в том числе более миллиона евреев.

Клэй Хиггинс — республиканец, представляет в конгрессе Луизиану.