Следователи проводят проверку по информации в СМИ об отравлении 12 детей в детском лагере в Читинском районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Массовое отравление произошло в детском лагере «Аргунь», который расположен в селе Тасей. По данным СМИ, были госпитализированы 12 детей в возрасте от 9 до 15 лет.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. Десять детей были доставлены в краевую инфекционную больницу, еще двое — в горбольницу Читы, передает ТАСС.

Предварительный диагноз — гастроэнтерит легкой степени. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное.

В ближайшее время детский лагерь посетят следователи. Они собираются опросить сотрудников и воспитанников детского учреждения. Также следователи побеседуют с отравившимися школьниками.