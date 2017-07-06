Бизнес-холдинг президента США Дональда Трампа оставил за собой юридические права на более тысячи доменных имен. Среди них есть домены, связанные с Россией, пишет газета Politico.

В частности, речь идет об интернет-адресах TrumpRussia.com («Трамп-Россия») и TrumpTowerMoscow.com («Башня Трампа-Москва»). Они зарегистрированы с расширением, свидетельствующих о коммерческой деятельности.

Издание предполагает, что это адреса «потенциальных проектов» фамильного бизнес-холдинга.

Эксперты отмечают, что подобная практика широко распространена в бизнес-среде. Компаниям приходится покупать сотни и даже тысячи веб-доменов под будущие проекты. Зачастую интернет-адреса скупаются, чтобы их не использовали конкуренты.

После избрания Дональда Трампа президентом США компанией Trump Organization руководят его сыновья Эрик и Дональд Трамп-младший.