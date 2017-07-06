Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в четверг встретится в Лондоне со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. На конференции политики детально обсудят реформы, которые запланированы на 2017-2020-е годы, сообщает «ТАСС» со ссылкой на МИД королевства.

«Последний успех Украины при проведении реформ является поразительным, но еще многое предстоит сделать», - сказал в среду британский министр. При этом Джонсон назвал Британию одним из «ближайших друзей Украины».

На конференции будут обсуждаться вопросы качественного управления, экономического роста, верховенства закона, борьбы с коррупцией, обороны и безопасности, а также человеческого капитала.

Украинскую делегацию вместе с Павлом Климкиным возглавляет премьер-министр страны Владимир Гройсман. В среду он встретился с главой британского правительства Терезой Мэй. Еще одну двустороннюю встречу провели министры обороны Степан Полторак и Майкл Фэллон. По итогам переговоров Фэллон заявил, что Британия подготовила уже пять тысяч украинских военных.