Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Запуск ракеты-носителя был дан в 19:38 местному времени (02:38 по Москве). Компания SpaceX ведет прямую трансляцию старта ракеты.

Спутник был создан компанией Boeing для спутникового оператора Intelsat. Он должен передавать сигналы над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой и Европой.

Планируется, что аппарат проработает 15 лет.