Власти Венесуэлы проводят эвакуацию людей из здания Национальной ассамблеи, захваченного группой неизвестных.

Спикер ассамблеи Хулио Борхес заявил, что в здании находится около 350 человек, которым попросту мешают выйти наружу.

Очевидцы сообщают, что люди, захватившие парламент, начали его покидать, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что в здание парламента Венесуэлы ворвались сторонники действующего президента Николаса Мадуро.

По данным СМИ, они распылили слезоточивый газ и использовали пиротехнику. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, в том числе депутаты.