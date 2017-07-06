В Венесуэле началась эвакуация людей из захваченного парламента
Власти Венесуэлы проводят эвакуацию людей из здания Национальной ассамблеи, захваченного группой неизвестных.
Спикер ассамблеи Хулио Борхес заявил, что в здании находится около 350 человек, которым попросту мешают выйти наружу.
Очевидцы сообщают, что люди, захватившие парламент, начали его покидать, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что в здание парламента Венесуэлы ворвались сторонники действующего президента Николаса Мадуро.
По данным СМИ, они распылили слезоточивый газ и использовали пиротехнику. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, в том числе депутаты.