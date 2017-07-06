Большинство американцев поддерживает запрет на въезд в США граждан из стран с преимущественно мусульманским населением. Исследование общественного мнения проводила компания Morning Consult по заказу газеты Politico.

По данным опроса, 60% респондентов поддерживают эту меру, 28% выступают против. Среди сторонников Республиканской партии подавляющее большинство (84%) выступают за запрет и лишь 9% считают меру излишней. Среди демократов инициативу президента США Дональда Трампа поддерживают 41%.

Социологи отмечают, что данная мера является весьма популярной в отрыве от личности главы государства, чей рейтинг колеблется в районе 40–45%.

После долгих разбирательств Верховный суд США разрешил Дональду Трампу ввести запрет на въезд в страну гражданам шести стран (Иран, Сирия, Ливия, Йемен, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев.