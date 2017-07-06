Сильный дождь, продолжающийся в Ульяновске, затруднил работу бригад скорой помощи. Пять автомобилей медиков заглохли на затопленных улицах города, сообщил в своем Twitter замгубернатора Павел Дегтярь со ссылкой на областного министра здравоохранения Рашида Абдуллова.

Абдуллов: 5 скорых в городе заглохли из-за затопления двигателей, но сразу на вызовы были направлены бригады замены — Павел Дегтярь (@DegtyaryRu) July 5, 2017

Ожидается, что в четверг ветер в городе усилится до ураганного с порывами до 27 метров в секунду.

Накануне в регионе 12 часов продолжался дождь, выпало 86 мм осадков, что близко к месячной норме. Из-за непогоды без энергоснабжения остались 10 населенных пунктов региона. В самом Ульяновске остановлено движение трамваев, в городе образовались большие заторы.

В Новоульяновске дерево упало на ЛЭП, от удара током погибла женщина 1954 года рождения. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.