Прогнозы синоптиков никак не обнадеживают жителей Центральной России: в лучшем случае вторая половина лета будет умеренно теплой. Однако в МЧС России «Известиям» заявили, что в этом месяце стоит вновь ждать ливневых дождей и шквалистых порывов ветра.

В условиях меняющегося климата и увеличения погодных рисков МЧС запустило новую систему предупреждений о природных катаклизмах через социальные сети.

«Площадкой для предупреждения людей о неблагоприятных погодных явлениях стали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», — сообщил «Известиям» начальник управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович. Представитель ведомства отметил, что новая система оповещений позволяет сократить время информирования населения о надвигающейся угрозе.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд советует жителям особенно внимательно следить за прогнозами в летний период.

«В июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз. Это очень опасное явление: каждый год, к сожалению, люди гибнут от разрядов молний», — сказал Вильфанд.

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко сообщил, что жаркого лета уже не будет. Локощенко советует людям не убирать далеко зимнюю одежду и обогреватели.

«Впрочем, заморозков уже не будет до осени», — отметил он.

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Во второй половине лета ожидаются смерчи, ливни и грозы