У действующей власти Украины нет никакой перспективы, заявил бывший президент страны Виктор Янукович, однако у нее есть шанс «уйти по-хорошему».

«Я знаю, что сегодня народ этой власти не верит, большинство народа», — приводит слова политика ТАСС.

Янукович подчеркнул, что он не всевидящий и не может ответить на вопрос, сколько времени будет оставаться у власти команда Петра Порошенко.

По его словам, в стране существует радикальная часть, которая «ненавидит и не приемлет» действующую власть. Как себя поведут радикалы, предсказать невозможно.

Бывший президент добавил, что украинские власти открыли «ящик Пандоры», но пока у них есть шанс «уйти по-хорошему». Если же Киев продолжит творить беззаконие, то получит жесткий ответ.