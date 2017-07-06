Сенат США определился с датой слушаний по кандидатуре на пост главы ФБР. 12 июля сенаторы обсудят возможное назначение на эту должность Кристофера Рея, которого предложил ранее глава государства, сообщает «РИА Новости».

Предыдущий директор ФБР Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом 9 мая. Причиной стало недовольство нового президента США тем, что Коми досрочно прекратил расследование утечек информации из почты Демократической партии.

Это увольнение президентом главы ФБР стало вторым в истории службы, причем Коми узнал о своей отставке из бегущей строки телеэфира.

Для 50-летнего Кристофера Рея высшей позицией в его карьере на госслужбе была должность заместителя генпрокурора, которую он занимал в 2003-2005 годах.