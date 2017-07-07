В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылся II фестиваль кино об искусстве Perform. В программе смотра — фильмы, посвященные выдающимся художникам и коллекционерам. По словам организаторов, главная цель проекта — исследование роли личности в искусстве. Именно поэтому акцент сделан на документальные ленты, наиболее объективно отражающие исторические события.

В этом году в центре внимания — искусство конца XIX – первой половины XX века. Основная программа, включающая 13 фильмов, получила название «Золотой век модернизма». Помимо этого, есть и спецпрограмма, посвященная современному искусству: «Провокаторы и легенды» (она пройдет в музее «Гараж»).Среди ключевых героев фестивальных картин — Анри Руссо, Клод Моне, Сальвадор Дали, Казимир Малевич, Эгон Шиле и другие революционеры от искусства.

Открылся фестиваль картиной «Сергей Щукин. История коллекционера» — про собирателя и мецената, вклад которого в развитие культуры XX века сопоставим с заслугами величайших мастеров кисти. Благодаря этому владельцу текстильных мануфактур в России появились шедевры Пабло Пикассо, Поля Гогена, Анри Матисса, а его коллекция стала основой созданного после революции Музея нового западного искусства.

Создатели фильма делают попытку кинематографической реконструкции интерьеров щукинского особняка: картины, которые мы представляем только на стенах ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажа, здесь можно увидеть в своем первоначальном окружении — так, как их видели сам Щукин и его гости.

На открытии фестиваля министр культуры России Владимир Мединский подчеркнул, что старт Perform именно с этого фильма — символичен.

— Мы начинаем фестиваль фильмом, посвященным русскому коллекционеру, — объяснил Владимир Мединский. — Экспозиция работ из его коллекции, проведенная недавно в Париже, стала сенсацией и оказалась самой посещаемой выставкой во Франции за всю историю. Теперь мы планируем открыть вторую выставку, посвященную еще одному выдающемуся коллекционеру — Ивану Морозову. Это будет в 2019 году.

Большинство фильмов будут демонстрироваться несколько раз. В частности, ленту «Сергей Щукин. История коллекционера» можно будет увидеть 8, 16 и 25 июля — как в более привычных для кинопоказа местах (кинотеатр «Октябрь», центр дизайна Artplay), так и в зале Третьяковской галереи.

— Это единственный зал не только в Москве, но и в России, позволяющий смотреть кино с любых носителей, — отметил Владимир Мединский. — Идея организовать кинотеатр в Инженерном корпусе Третьяковки — прекрасная. И скоро у галереи появится еще три кинозала. Уверен, после этого у москвичей не будет сомнений, куда идти, в музей или в кино, поскольку эти походы можно будет совместить.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, в ближайшее время кинопрограмма музея будет интегрирована в расписание кинонотеатров, и тогда для покупки билетов можно будет не заходить на сайт музея, а использовать специализированные интернет-сервисы.

Организаторы Perform отмечают: участие Третьяковской галереи — главная особенность фестиваля этого года.

— Базовая концепция у нас сохранилась — мы проводим показы не только в кинотеатрах, но и в музеях, арт-центрах. Однако в этом году большая часть программы пройдет в Третьяковской галерее, где организована удобная современная киноплощадка, — пояснил «Известиям» Константин Нафиков, генеральный продюсер фестиваля.

Фестиваль продлится до 30 июля.