Около 100 человек, включенных в список потенциальных террористов, имеют лицензию на оружие во Франции. Такую статистику привел глава МВД Жерар Коллон.

Министр выступил в сенате, где проходили слушания по новому законопроекту по противодействию терроризму, передает РИА «Новости».

Коллон посетовал, что около 100 человек, несмотря на попадание в список потенциальных экстремистов, сумели приобрести оружие.

Накануне сенат Франции одобрил законопроект правительства о продлении чрезвычайного положения в стране до 1 ноября. В четверг, 6 июля, документ будет рассмотрен членами Национального собрания.

Чрезвычайное положение в стране действует с ноября 2015 года. Оно было введено после серии терактов в Париже и продлевалось пять раз.