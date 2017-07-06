В Рио-де-Жанейро совершенно вооруженное нападение на иностранных туристов, направлявшихся к главной городской достопримечательности — статуе Христа-Искупителя.

Две супружеские пары из Великобритании и Польши решили пешком добраться до статуи. На тропе их поджидали вооруженные ножами бандиты.

При ограблении преступники ранили мужчин: поляк был госпитализирован, состояние его здоровья неизвестно, британцу помощь оказали на месте происшествия. Женщины не пострадали, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Высокий уровень преступности — одна из главных проблем штата Рио-де-Жанейро. В минувшем году произошло 5033 умышленных убийства, что на 20% больше, чем в 2015 году.

В городе с 2009 года действует программа по размещению спецподразделений полиции в неблагополучных районах, которые контролирует наркомафия.