На Ульяновскую область обрушились сильные дожди с грозой, из-за непогоды частично отключены от энергоснабжения 10 населенных пунктов. Губернатор региона Сергей Морозов объявил о введении на 24 часа режима чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте областного управления МЧС.

В частности, в среду без света остались жители некоторых районов Ульяновска, Новоульяновска, а также населенных пунктов в Тереньгульском и Новомалыклинском районах. В поселке Мостовая из-за продолжавшегося 12 часов дождя подтоплены приусадебные участки.

«В настоящее время для ликвидации последствий циклона задействовано более 1500 человек, привлечены более 630 единиц техники. Работа организована по всем направлениям», — сказал замначальника управления Сергей Аникин.

Спасатели сообщают об одной пострадавшей из-за непогоды жительнице региона. В связи со стихийным бедствием открыта «горячая линия»: 8(8422) 39 -99-99