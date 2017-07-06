Станиславу Волкову, подозреваемому в убийстве трех милиционеров в Москве в 1997 году, предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по российской столице.

В 1997 году группа неизвестных совершила разбойное нападение на предприятие ТОО «Орбитал ЛТД», занимавшееся продажей электронной техники.

На вызов прибыли восемь сотрудников полиции. Преступники оказали вооруженное сопротивление, в результате чего смертельные ранения получили трое правоохранителей. Еще один полицейский был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.

В том же году активные члены банды были арестованы и приговорены к длительным тюремным заключениям. Волкову удалось уйти от правосудия.

«В связи с тем, что расследование преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности СК РФ, следователями <...> была проведена кропотливая работа, в результате которой Волков был задержан», — говорится в сообщении.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по 209 УК РФ (бандитизм), 162 УК РФ (разбой) и 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).