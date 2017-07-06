В Замбии после пожара на самом большом рынке в стране может быть введен режим чрезвычайного положения. С такой инициативой в среду выступил президент африканского государства Эдгар Лунгу, сообщает Reuters.

В минувший вторник огонь уничтожил южную часть рынка в столице страны Лусаке. В результате начавшегося пожара никто не погиб и не пострадал. Тем не менее, Лунгу назвал случившееся «экономическим саботажем» и обвинил в поджогах оппозицию.

В случае, если в Замбии будет введен режим чрезвычайного положения, полиция получит право пресекать демонстрации, вводить комендантский час и ограничивать передвижения граждан.

До этого комендантский час в Замбии вводился в 1997 году президентом Фредериком Чилуба. Вскоре после этого он вынужденно ушел в отставку и был арестован по обвинению в коррупции.