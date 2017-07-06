За праздничные выходные в Чикаго убиты 14 человек, более 100 ранены
В ходе празднования Дня независимости в Чикаго были убиты по меньшей мере 14 человек. Свыше 100 чикагцев получили огнестрельные ранения. Такие данные приводит газета Chicago Tribune.
Уик-энд начался относительно спокойно, отмечает издание, однако затем город захлестнула волна насилия. В течение интервала 12 часов ранения получили как минимум 42 человека. Самому младшему из пострадавших 13 лет, старшему — 60 лет.
Разгул насилия в Чикаго заставил власти США обратить внимание на проблему. Ранее президент Дональд Трамп привел статистику, согласно которой в текущем году огнестрельные ранения получили 1 714 человек.
Глава государства не собирается терпеть складывающуюся в городе ситуацию и направляет в Чикаго «федеральную помощь».