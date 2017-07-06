В ходе празднования Дня независимости в Чикаго были убиты по меньшей мере 14 человек. Свыше 100 чикагцев получили огнестрельные ранения. Такие данные приводит газета Chicago Tribune.

Уик-энд начался относительно спокойно, отмечает издание, однако затем город захлестнула волна насилия. В течение интервала 12 часов ранения получили как минимум 42 человека. Самому младшему из пострадавших 13 лет, старшему — 60 лет.

Разгул насилия в Чикаго заставил власти США обратить внимание на проблему. Ранее президент Дональд Трамп привел статистику, согласно которой в текущем году огнестрельные ранения получили 1 714 человек.

Глава государства не собирается терпеть складывающуюся в городе ситуацию и направляет в Чикаго «федеральную помощь».