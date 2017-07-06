В результате стрельбы в американском городе Мэдисон (штат Мэн) три человека погибли, еще один получил ранения.

Как сообщает CBS News, инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени (14:30 по Москве) на улице Рассел-роуд.

Уточняется, что прибывшие по вызову на место происшествия полицейские обнаружили на улице тела трех человек. Преступник к тому времени скрылся, однако спустя некоторое время вернулся на место преступления, выстрелив и ранив еще одного человека. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован.

По данным местных властей, стрелком оказался Кэрролл Тутл, муж одной из жертв. Полиция квалифицирует произошедшее как бытовое убийство.