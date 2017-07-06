Бывший украинский лидер Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, все зависит от самого Крыма, от местных жителей.

Янукович считает, что в момент присоединения Крыма к России люди защищали себя и свои семьи, боясь, что Майдан перекинется на территорию Крымского полуострова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Всё, что произошло в Крыму, — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа», — сказал Янукович. По словам политика, решение крымчан было предсказуемо, они уходили от угрозы жизни.

В свою очередь, бывший президент Украины считает вопрос Крыма «болезненным», а ответ на него могут дать только сами жители.