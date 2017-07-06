Санкционное давление на КНДР не решит проблемы на Корейском полуострове, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

«Все должны отдавать себе отчет, что санкциями проблему не решить. Мы ее таким образом загоняем в тупик», — заявил российский дипломат, выступая на экстренном заседании СБ ООН, посвященном очередным ракетным испытаниям КНДР.

Кроме того, Сафронков выступил против военного решения проблем Корейского полуострова. Такая возможность «должна быть исключена», подчеркнул дипломат.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли не исключила применения военной силы в отношении Северной Кореи. Также Вашингтон настаивает на ужесточении санкций в отношении Пхеньяна и стран, ведущих с КНДР бизнес.

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-14» во вторник, 4 июля. Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно, а сама ракета способна нести большую ядерную боеголовку.