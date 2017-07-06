Бывший украинский президент Виктор Янукович намерен привлечь к ответственности коллегию киевского Оболонского суда, которая может признать его виновным по делу о госизмене. В эфире телеканала «Россия 24» действия украинских судей экс-глава государства назвал «заведомо преступными».

«Я считаю преступными действия той судейской коллегии, которая сейчас заседает в Оболонском суде. И мы соответствующее заявление будем подавать в правоохранительные органы, чтобы установить факт правонарушений, нарушений законов судьями Оболонского суда», — сказал Янукович.

6 июля в киевском суде должен возобновиться процесс по делу Януковича. Ранее прокуратура просила суд признать Януковича виновным по статье о госизмене, которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Бывший президент утверждает, что 24 августа нынешние власти страны приговорят его к пожизненному заключению.

Ранее в среду, 5 июля, экс-президент Украины заявил, что не будет участвовать в «в этом театрализованном представлении под названием суд» и объявил об отзыве своих адвокатов.

Виктор Янукович перестал руководить Украиной в результате госпереворота в феврале 2014 года и тогда же покинул страну.