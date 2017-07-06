Россия намерена всецело содействовать выполнению Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина, опубликованной газетой Handelsblatt в преддверии саммита G20.

Российский лидер отметил, что Москва рассматривает соглашение как основу для климатического урегулирования.

Путин подчеркнул, что проблема глобального изменения климата является одной из основных тем в повестки «группы двадцати».

Огромное внимание ей уделяет и Москва. В частности, отметил Путин, Россия перевыполнила взятые на себя обязательства по Киотскому протокулу.

«Мы в значительной степени компенсировали рост эмиссии в других странах и регионах мира», — резюмировал глава государства.

Парижское соглашение по климату регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Оно призвано заменить Киотский протокол. Подписи под документом поставили 195 стран, в том числе и Россия.

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения, поскольку оно вредит экономическим интересам страны.