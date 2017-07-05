Бывший украинский лидер Виктор Янукович заявил, что не планирует уходить из политики и намерен «восстановить мир» на Украине.

«Моя мечта и цель - как можно быстрее восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины», - подчеркнул Янукович на встрече с журналистами ТАСС. Политик отметил, что несет ответственность за происходящие события на Украине и не намерен покидать политическое пространство.

«Украина должна оставаться внеблоковым государством, а Донбасс должен состояться как автономный регион в составе Украины, как это прописано в Минских соглашениях», - сказал Янукович.

По словам экс-президента Украины, к урегулированию конфликта на Украине должны присоединиться США, так как несут ответственность за произошедшие события. Янукович считает, что Трамп должен надавить на своих подопечных в Киеве для выполнения Минских соглашений.