Активист Ильдар Дадин, ранее задержанный у здания ФСБ за одиночный пикет, проведет в отделении полиции все ночь.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Дадина Николай Зброшенко. Защитник отметил, что не может связаться с Дадиным, так как у того выключен телефон. Зброшенко предполагает, что активисту вменяют арестную статью, поэтому он останется в полиции до утра.

В отделении адвокату отказались давать комментарии и называть причину, по которой задержали Дадина.

Ранее Зброшенко сообщил, что активиста задержали у здания ФСБ за одиночный пикет в поддержку оппозиционер Юрия Горского.