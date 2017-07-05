Матч финального этапа Мировой лиги по волейболу завершился поражением для российских спортсменов. Сборная проиграла канадской команде со счетом 3:0, передает «ТАСС».

Соревнования проходят в бразильской Куритибе. Лидерство удерживают хозяева турнира, в первом матче группы сборная Бразилии обыграла канадцев со счетом 3:1.

В настоящее время российская сборная занимает третье место, 6 июля спортсменам предстоит решающая встреча с бразильцами. Для выхода из группы россиянам необходима победа с результатом 3:0.

Всего в финальном этапе Мировой лиги принимают участие шесть сборных, разбитых на две группы. Турнир завершится 8 июля.