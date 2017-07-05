Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии Халифа Хафтар заявил, что национальная армия полностью освободила Бенгази от террористов.

Об этом сообщил маршал Хафтар заявил в среду вечером в эфире иностранного телевидения, пишет ТАСС.

«После длительной войны против терроризма и его пособников, которая длилась более трех лет, сообщаем, что Бенгази полностью освобожден», - сообщил он.

Начиная с 2014 года в Бенгази велась ожесточенная война против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).