Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет намерены продолжать осуществлять политическое и экономическое давление на Катар до изменения политики эмирата. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в среду в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел четырех стран в Каире.

«Бойкот в отношении Катара продолжится, пока Доха не изменит свою политику», — сказал он. Аль-Джубейр уточнил, что дополнительные меры в отношении Катара будут обнародованы «в подходящее время после консультаций».

Согласно совместному заявлению, принятому сторонами, Катар должен прекратить поддерживать террористические группировки и вмешательство во внутренние дела стран региона, а также выполнять резолюции, принятые арабскими государствами.